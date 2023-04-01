中信兄弟原本想讓宋晟睿朝「二刀流」發展，但在今年開訓他就做出決定，將專注往野手發展，熱身賽階段他也用手中球棒展現身手，也讓他首度被帶進開季一軍名單，「覺得自己做了很好的決定。」

宋晟睿過去在青棒時期就是投打「雙刀流」，進到職棒後主要以野手身分出賽，去年他也把握住機會，在外野守備表現亮眼，但也曾在球隊大比分落後時登板，雖然已經許久未練投但還能投出超過150公里「火球」。

球團本來想為他設計一套「二刀流」訓練課表，不過這項計畫在春訓開始就結束，因為宋晟睿做出決定要專職野手，「現在已經完全不會想再當投手，專注在野手上，把自己沒那麼好的地方作出調整，表現給教練、球迷看。」

專心調整也讓宋晟睿收到好的效果，官辦熱身賽繳出4成50的高打擊率，讓他獲得開季一軍的機會，他也提到，自己今年心態相較前兩年更加成熟，以往可能聽取教練、學長建議後想太多反而調整不好，「現在能找出平衡點去做調整，今年在調整這部分很有感。」