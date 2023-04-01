萬華分局訂製120個LED閃光燈，供65歲以上高齡長者夜間、凌晨外出時配戴，提高辨識度讓其他用路人較容易看得見。（簡銘柱翻攝）

有鑑於北市今年行人交通事故，死亡年齡層以65歲以上高齡長者最多，高齡行人肇因多為闖紅燈、路段中違規擅自穿越車道，車輛肇因則為行經行人穿越道未暫停讓行人優先通過。

北市萬華分局為加強高齡長者行的安全，配合警察局規劃事故防制專案，持續宣導高齡長者正確用路觀念，並訂製120個LED閃光燈，供65歲以上高齡長者夜間、凌晨外出時配戴，提高辨識度讓其他用路人較容易看得見。即(4/1)日起，民眾憑愛心敬老卡等可證明年齡之證件，前往萬華分局交通分隊免費領取(地址：臺北市萬華區環河南路2段102號6樓，電話：02-23026555)。

萬華分局表示：統計1至3月已取締「行人違規」766件、「車不停讓行人」504件，為防制行人事故，除加強取締違規，另持續向高齡長者宣導正確用路觀念，也提醒駕駛人行車時務必注意車前狀況，尤其過傍晚後至凌晨、雨天視線不佳時，務必減速，行經路口或行人穿越道應暫停讓行人優先通過。