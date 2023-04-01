新北市「112年度全民撕小廣告─集撕廣益系列活動」1日開跑！今年除延續歷年撕廣告秤重換好禮活動外，更加碼團體挑戰賽，揪家人朋友一起撕滿4公斤，就可取得團體賽抽獎資格，有機會獲得飯店住宿券、六星級美足按摩機及千元商品券等大獎。

環保局表示，今年度「全民撕小廣告-集撕廣益系列活動」自即日起至11月30日止，共分為2種活動方式：活動一為「秤重換好禮」，只要撕除1公斤以上小廣告，即可兌換衛生紙、垃圾袋等生活好物，同時還可獲得摸彩券，活動結束後統一抽獎，獎項為萬元及千元禮券。

活動二是「團體挑戰賽」，參賽者只要揪1至3名成員組成團體，成員們共同參與撕除小廣告活動，每撕滿4公斤，並將摸彩券存根聯上傳至指定網站(https://forms.gle/uy1VxAPzUnGUjGC17) ，就可以獲得1次加碼抽獎資格，活動結束後將抽出飯店住宿券、六星級美足按摩機、千元商品券等共25個獎項。

另團體挑戰賽累積撕除量前3名的團體，可額外獲得1萬2千元、8千及5千元禮券，歡迎大家邀請親朋好友一起揪團組隊撕小廣告。

環保局表示，去年「集撕廣益」活動累積撕除量最多的前三名，撕除量超過1400公斤，約佔活動總撕除量四分之一。

環保局提醒，違規小廣告除了張貼行為違法，內容也常誇大不實，民眾除了不看、不買之外，還可以協助撕除、拍照取證，一起集「撕」廣益守護環境。