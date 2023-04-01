台灣受華南雲雨區東移影響，1日、清明連假第1天南投縣也天降甘霖，日月潭集水區有進帳。管理日月潭水庫的台電大觀電廠指出，第1波鋒面為南投地區帶來45.5毫米的降雨，日月潭水庫進流量最大約每秒6噸（cms），約增加21.6萬噸庫容，希望降雨仍持續一段長時間，為各地區的水庫帶來大量進帳。
大觀電廠解釋，日月潭增加21.6萬噸庫容，雖然只夠春耕抽穗約半天的用水量，不過下游稻田完成抽穗即將收成，加上春雨挹注，用水量大幅減緩，所以21.6萬噸庫容應該可以存在日月潭水庫。
大觀電廠指出，1日上午7時日月潭水位為740.47公尺，相較於平日為低，主要是逢連假期間，白天用電需求減少，將水蓄存在下池，今日兩座抽蓄電廠將利用太陽光電，搭配日月潭水庫進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用，下午水位已回升至741.85公尺，呼籲遊艇業者注意水位變化。
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