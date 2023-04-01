新北三重80歲老翁在今(1)日下午跟家人說要去修東西，結果意外卡在5層樓高的窗台動彈不得，所幸警消趕抵現場將老翁拉進屋內，解除一場虛驚。(黃敬文翻攝)

新北三重80歲老翁在今(1)日下午跟家人說要去修東西，結果意外卡在5層樓高的窗台動彈不得，鄰居發現老翁差點掉下樓嚇得趕緊報案求救，所幸警消趕抵現場將老翁拉進屋內，解除一場虛驚。

據了解，當時80歲的黃姓老翁跟家人說要去修東西，他便從家中廚房的窗戶爬出，原本要一如往常的踩著鬆脫的鐵窗欄杆當作鐵梯走到屋簷，結果這時黃翁重心不穩，一不小心一腳卡進鐵窗的縫隙，另一腳則留在屋內，黃翁被迫跨坐在5層樓高的窗台動彈不得。

老翁當時緊緊抓住牆壁以防掉落，但家人疑似沒有聽到黃翁的求救聲音，直到約2、3個小時後有鄰居發現老翁受困在窗台上，怕他一不小心就會掉下樓發生憾事，趕緊報案求助，消防獲報趕抵現場後，趕緊將老翁連同鬆脫的鐵窗一起拉進屋內。

所幸老翁意識清楚，僅有右腳踝有壓傷情形，緊急送往醫院治療；新北市第三消防分隊陳志德表示，老人及小孩屬於避難弱勢族群者，請勿將此類人員單獨長時間滯留家中及無關注他們，若不慎發生危險或災害，將容易造成不易發現及延遲避難。