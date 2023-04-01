中國網信辦對美國半導體大廠美光（Micron）產品啟動網路安全審查，美光今天表示，正積極與網信辦溝通並全力配合，以確保產品安全性以及對客戶的承諾。
美光發布聲明指出，已知悉中國網路安全和信息化委員會辦公室（網信辦）宣布對美光在中國大陸銷售的產品進行網路安全審查，美光正積極與網信辦溝通並全力配合。
美光強調，向來秉持最高誠信原則進行業務推展，以確保產品安全性以及對客戶的承諾。
中國網信辦3月31日晚間在官網公告，為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依據「中華人民共和國國家安全法」、「中華人民共和國網路安全法」，按照「網路安全審查辦法」，對美光在中國銷售的產品實施網路安全審查。
不過，中國網信辦的公告並未指明美光產品有何「國家安全風險」。
美光是世界最大的記憶體晶片製造商之一，2022年營業額在全球半導體公司排名第6。
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