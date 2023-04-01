「FIFTY FIFTY」發行單曲〈Cupid〉創造KPOP新紀錄。（華納音樂國外部提供）

韓國新人女團「FIFTY FIFTY」由Keena、Saena、Sio 和 Aran組成，於去年11月18日正式出道。團名的意思是「50 vs 50」，代表著「50：50」的比率，也帶有「理想」和「現實」的含義。最近更創造了KPOP新紀錄，成為有史以來最快進入美國告示牌Hot 100排行榜的韓國團體。

「FIFTY FIFTY」在2月24日發行單曲〈Cupid〉，1個月後登上Spotify全球熱門歌曲排行榜的第80位、美國榜的第 118 位。此外，〈Cupid〉還在美國告示牌「榜外單曲榜」中排名第 12 位，該榜單是針對未進入「百大熱門榜」的歌曲進行排位，僅次於百大熱門榜，可視為百大熱門榜的第112位。

值得一提的是，「FIFTY FIFTY」憑藉〈Cupid〉創造了韓國女團出道後最短時間進入「榜外單曲榜」的新紀錄，僅用了 123天，打破了「NewJeans」出道156天所創下的紀錄。到了3月27日，僅僅出道4個多月的她們，更進入到美國告示牌 Hot 100，成為歷史上僅有的5個進入Hot 100的韓國女團之一。在數位串流的成績中也在1個月內達到千萬數位串流。

此外，〈Cupid〉同時發行了韓文和英文版本，其中，韓文版 MV在YouTube的觀看次數已逼近千萬，成員的外型和嗓音，以及歌曲的節奏、旋律，都獲得了廣大好評，給人一種沐浴在春日陽光和微風中的感覺，就連YouTube官方帳號也留言稱讚「非常夢幻的概念，超愛這首歌」。

「FIFTY FIFTY」首張單曲專輯《The Beginning： Cupid》已於各大數位音樂平台上架。