直播電商邦成有限公司與啵比星球跨界合作，趁1日至5日5天連假於樂園內舉辦「直播品牌特賣會」，吸引上千位民眾冒雨前往。（潘虹恩攝）

今天特賣會，許多直播主現場開播賣起商品，粉絲也搶著和直播主合影，場面十分熱鬧。（潘虹恩攝）

直播電商邦成有限公司與大坑號稱亞洲最大寵物主題樂園HiONE World啵比星球跨界合作，趁1日至5日5天連假於樂園內舉辦「直播品牌特賣會」，結合零食、美妝、家電等知名品牌，將虛擬化為實境，把直播從網路拉到現場開賣，吸引上千民眾前往冒雨前往。

邦誠實業公司表示，近年來直播產業如雨後春荀般蓬勃發展，加上受疫情影響，民眾改變購物習慣，包括傳統產業、電商品牌、線上購物平台、電視購物台，都投入直播市場，不但創造百億商機，更造就許多知名直播平台與百萬直播主。

邦誠實業公司指出，隨著疫情解封，消費者除收看直播購物外，也期待能有與直播主互動的機會。為了開發更多潛藏的實體消費市場，公司去年初試啼聲舉辦實體特賣會，獲得超呼預期的迴響，今年擴大舉辦，除多位知名直網路播主現身，更結合虎頭蜂零食、裕豐寢具、愛麗姿美妝、 寶藏屋、俊廷海鮮、東港強和牛、山水家電、匯聚家電等知名品牌，2日將請到有「本土天王」之稱的吳宗憲出席和民眾同樂。

「直播品牌特賣會」1日上午11時開賣，主辦單位第1天就祭360位「排隊禮」，現場前360位排隊民眾即可抽出各項好禮或1萬8000元現金，禮品價值合計逾百萬，吸引上千位民眾冒雨前往，不到11時，360個號碼牌就被搶空；業者表示，為了拉近與消費者的距離，現場提供百萬獎金以及價值數百萬的獎項，「就是要讓實體消費者見識什麼是『直播主的霸氣』」。

今天特賣會，許多直播主現場開播賣起商品，粉絲也搶著和直播主合影，場面十分熱鬧。網路直播平台「公主派對」表示，網路雖然發達，但永遠不變的銷售心法是「做人比做事還要重要」，人與人之間的傳遞是有溫度、有感情，因此直播平台雖帶來巨大的成功，但有天能和消費者零距離互動，是多數直播主的心願。