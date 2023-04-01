雄獅文具想像力製造所與璐露野生活將攜手舉辦「作繪來野餐」活動，現場還有手作課程。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

雄獅文具想像力製造所與璐露野生活將攜手舉辦「作繪來野餐」活動，野餐好食市集讓遊客玩得開心、吃得開心。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

雄獅文具想像力製造所彩色筆製作區。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

雄獅文具想像力製造所是一座隱身在翠綠林地的互動式美術館，集結美學教育、探索互動、手作課程與森林休憩的多功能場域。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

雄獅文具想像力製造所色彩牆。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

雄獅文具想像力製造所夜光隧道。（雄獅文具想像力製造所提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣美術文具品牌雄獅文具與戶外樂活美學代表「璐露野生活」合作，將於龍潭「雄獅文具想像力製造所」舉辦最具文藝氣息的野餐生活祭「作繪來野餐」，結合野餐裝飾手作課程、輕音樂LIVE表演、野餐好食市集、森林晚宴。4月22至23日邀民眾讓想像力奔馳，汲取生活、色彩、野餐及時尚等元素，將大自然變成畫布，野餐布置化為畫筆，體驗色彩與創造力的靈感碰撞，讓戶外生活充滿美感藝術。

雄獅文具想像力製造所首次以繪畫手作為核心舉辦野餐活動，邀請民眾一起「作繪來野餐」，2日限定的野餐小物創作課程，由想像力製造所專業師資團隊打造，傳達場域核心理念「美沒有標準答案，想像力沒有對錯」，放心探索美麗的創作，伴隨璐露野生活最著名的野餐布置美學，拍攝零死角，是場藝術美學的身心靈體驗。

雄獅文具想像力製造所表示，作繪來野餐活動憑票入場，除包含常規想像力製造所館內所有的體驗活動與導覽，特色的漸層彩色筆與彩虹泡泡雨體驗，也包含期間限定的戶外活動。作繪來野餐以戶外野餐生活祭為主軸，純白帳棚下的手作課程，提供專業老師引導的野餐提袋與野餐抱枕課程，還有全新推出的限量手作材料套組，讓創作能量也能打包一路延續回家。

帶著作品與特色質感野餐氛圍拍照留念，最後愜意的遊逛野餐好食市集，邊享用現做美食邊聆聽輕快的LIVE音樂演奏，感受大自然慷慨餽贈的寧靜美好。此外，4月22日晚上限定的獨家森林野伙晚宴，將有夜晚森林秘境專屬VIP座位、樹林燈光佈置、野伙食驗室料理、星空爵士音樂LIVE演唱等，席位有限，預購請至官方網站。