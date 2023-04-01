連續舉辦3天，「第2屆超跑抵嘉」活動今下午在嘉義市文化路正式登場、啟動。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

連續舉辦3天，「第2屆超跑抵嘉」活動今下午在嘉義市文化路正式登場、啟動，吸引不少人前來參與。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

2日、3日在湖美一路部分路段舉行0至400公尺直線加速動態秀，主辦單位規畫超過百輛跑車在現場表演。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠歡迎全台各地超跑迷、遊客把握假期，來嘉吃美食、看超跑，high翻嘉義市。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

連續舉辦3天，「第2屆超跑抵嘉」活動今下午在嘉義市文化路正式登場、啟動，除60輛超跑、名車靜態展出外，還有動態超跑競技，嘉義市長黃敏惠歡迎全台各地超跑迷、遊客把握假期，來嘉吃美食、看超跑，high翻嘉義市。

由嘉義市商圈文化協會與台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦的「第2屆超跑抵嘉」今起至3日在文化路、湖美一路盛大舉行，今下午黃敏惠、立委王美惠、鳥來嬤吳敏、嘉義市商圈文化協會理事長劉慶宗及多位市議員、來賓一起啟動魔球，象徵「超跑抵嘉」活動啟動。

市建設處表示，嘉義市民族路與垂楊路段的文化路，為配合「2023第2屆超跑抵嘉」活動封閉2個時段，分別為今天下午2點至晚上8點，及3日下午4點至晚上7點，文化公園旁還有展示活動，民眾可把握機會到現場免費參觀多款進口車輛及名模表演，把握與千萬跑車合影機會。

2日、3日在湖美一路部分路段舉行0至400公尺直線加速動態秀，主辦單位規畫超過百輛跑車在現場表演，以環湖路、湖美一路為起點，進行直線秀，歡迎民眾一起為熱血的車手們加油應援，另考量場地安全，周邊皆採紐澤西水泥護欄管制進出，同時封閉湖美一路位於環湖路與健康18街之間路段，封閉時段為4月1日0時起至4月3日24時止，參觀直線秀的民眾會酌收清潔費200元。

黃敏惠感謝劉慶宗、嘉義市商圈文化協會，以及台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏積極帶領商圈會員勇敢突破、努力創新，透過壯觀超跑大隊為嘉義市帶來與眾不同的亮點，創造觀光旅遊產業效益。

劉慶宗表示，今年有來自全台車手及嘉義在地店家共同參與響應，期待嘉義市連假熱鬧滾滾，同時也帶動觀光人潮來嘉消費。建設處希望透過賽事活動，除帶動人潮，也為嘉義當地旅宿、餐飲及伴手禮產業者等各行各業帶來經濟效益，為在地觀光旅遊發展增加話題性。