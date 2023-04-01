前總統馬英九訪問大陸之行，今天傍晚在長沙九所賓館會見湖南省委書記沈曉明。（藍孝威攝）

前總統馬英九訪問大陸之行，今天傍晚在長沙九所賓館會見湖南省委書記沈曉明。沈曉明在開場致詞時，形容馬英九這趟訪問大陸獲得廣泛關注，「應該是我們這裡不折不扣的網紅，我不知道台灣有沒有『網紅』這個詞。」

沈曉明說，馬英九返回湖南湘潭祭祖，受到兩岸同胞大家共同的支持，充分說明了中華傳統文化、兩岸同胞共同的精神家園是我們共同的價值追求。

沈曉明特別提到這兩天長沙的天氣不同於平常，「通常這個時候長沙的天氣，所謂清明時節雨紛紛，這個季節通常是陰雨天，可是今天是陽光普照，可見您的祭祖之行不但是兩岸同胞支持，老天也支持。」

沈曉明表示，他代表湖南省委省政府，代表7000萬湖南的父老鄉親歡迎馬英九回家，同時也熱烈歡迎參訪團的年輕台灣朋友。

沈曉明笑稱，他從媒體上瞭解到，馬英九先生能夠講流利的長沙話，給他和省長兩人很大壓力，因為他們兩個人都不會長沙話，但是他們在努力的學習湖湘文化，「湖湘文化我想我能學會，長沙話就不一定學得會了，有機會再和馬英九先生好好學習。」

沈曉明表示，他特別注意到，這次馬英九先生的參訪團當中有二十多位青年才俊，「青年是我們的未來，兩岸青年交往，我們就會有未來。我們始終秉持兩岸一家親的理念，積極支持兩岸青年間的交往，為我們共同的中華民族偉大復興的使命，奠定青年人和青年人之間交往的基礎。」

馬英九致詞時，首先恭喜沈曉明書記履新，「沈書記12年前在上海市政府服務的時候，曾經到過臺灣，今天在此會面，我們都對彼此有一種熟悉感。」

馬英九表示，今天早上到了湘潭祭祖，心中感慨很深。「我今年馬上就要滿73歲，能夠來到大陸，來到我的湖南老家祭祖，看看祖父母、父母當年的足跡，對我個人意義重大。我們中華文化講究慎終追遠，民德歸厚矣。我想在座各位都能理解。」

馬英九表示，他的父親，出身湘潭縣；他的母親，出身寧鄉縣。儘管他已從事兩岸工作近40年，很抱歉這是第一次到訪大陸，在即將屆滿73歲的年紀，來到湖南、祭祖、掃墓，他個人特別覺得一償夙願。

馬英九表示，訪問團此次安排走訪的地點有南京、武漢、湘潭、衡山、長沙、重慶、上海。除了到他的湖南老家祭祖，也帶著青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共同的記憶。

馬英九表示，湖南省有規模最大的抗日戰爭紀念地—南嶽忠烈祠，充分體現儒家思想的嶽麓書院，以及一流的研究型的千年大學—-湖南大學，這比號稱世界第一悠久的巴黎大學，時間還要久。相信訪問團學生在湖南有歷史與文化的洗禮，一定不虛此行。

馬英九也向沈曉明解釋，這次帶著青年學子來大陸的用心。馬英九2016年卸任總統之後，在東吳大學擔任講座教授，許多陸生與台生一起上他的課「台灣與國際法」，讓他更深入體認，兩岸青年交流效果的重要性。兩岸年輕人在年輕的時候，如果能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸就多一分情誼，交誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

馬英九表示，很無奈的是，兩岸因為這幾年政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已經有數年，兩岸人民敵意卻在上升，讓他甚感憂心。也讓他更加體認，民間交流與學生交流是刻不容緩的工作，他這次帶著青年學生，與大陸學生進行交流，就是著眼這一點。

馬英九表示，前一站在湖北武漢大學，他就發現，兩岸的同學即使之前素不相識，但交流完全沒有隔閡。結束交流後，兩岸學生就迫不及待交換起聯絡的方式，「我認為這就是兩岸年輕人最真誠，最直接的相貌。接下來我們也將訪問湖南大學，讓兩岸學子交流，我相信也會跟武漢大學一樣有更多的火花、更多的聯繫。」

馬英九表示，即便海峽兩岸隔海分治超過70年，有著不同的生活方式與價值觀念，但海峽兩岸分享及傳承了共同的血緣、語文、歷史與文化。維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是臺灣社會的普遍主流看法，在我這次宣布訪問大陸後，台灣公布一項民意調查，顯示有77％的台灣民眾肯定與支持兩岸交流，這民調讓他們感到非常振奮。