高雄警方3月31日、4月1日出動1156名警察、義交人員，在各會場周邊的路口吹著警哨、揮動指揮棒疏導交通、維護治安。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日高雄有過去絕無僅有的張惠妹、五月天、大港開唱3演唱會，為避免演唱會周邊塞爆，高市府也嚴陣以待，昨、今日2天出動1156名警察、義交人員，在各會場周邊的路口吹著警哨、揮動指揮棒疏導交通、維護治安，陪伴歌迷high翻高雄。

此次連假高雄市演唱會滿滿，為避免各地歌迷湧入造成交通擁塞，副市長林欽榮召集各局處業務單位商議交通疏導規畫外，市長陳其邁更是3月30日召集各局處首長，聽取各單位有關交通疏導作為，指示捷運要加密班次、規畫返鄉專車、加開接駁車及畫設接駁車專有道，幫助演唱會散場後疏運。

而高市警預計3月31、4月1日2天有超過超過15萬的歌迷前去聽演唱會，出動共1156名警察、義交人員，在各會場周邊的路口吹著警哨、揮動指揮棒疏導交通外，此次左營分局及鹽埕分局在演唱會現場，都有設立「機動派出所」，讓歌迷票卷或隨身物品遺失時，無須疲於奔命，就可直接演唱會現場完成報案。

此外，警局也特別規畫保安大隊、刑警大隊警力，加強活動會場周邊停車場防竊、防搶勤務，維護歌迷的安全。

警方提醒，由於演唱會周邊停車空間有限，警察局和交通局也一直提醒「多搭車、多走路、不開車」，請歌迷們踴躍搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

據相關單位統計，高雄捷運3月31日全日總運量高達22萬5696人次，其中世運站、巨蛋站就分別高達1萬9172人次、1萬9506人次。為了避免捷運車站內搭乘人潮過於擁擠，防止發生踩踏，請務必配合現場員警及工作人員的指揮。