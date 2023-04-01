前總統馬英九赴大陸祭祖參訪，卻被綠營攻擊「接機沒有紅地毯」。而總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境紐約機場時，雖有鋪紅地毯，但長度似乎不足10公尺。媒體人黃揚明日前也在臉書分享照片稱，蔡總統在紐約機場是有鋪紅地毯的，引來網友熱議。前台北市議員羅智強則回擊猛酸，「民進黨既然那麼重視紅地毯，按照紅地毯的規格，好像可以再舖長一點」。

羅智強3月31日在政論節目《新聞大白話》中表示，打紅地毯這件事比較不對，馬英九去大陸，是以私人祭祖跟學生交流，本來就沒有打算要用元首規格去，元首規格是民進黨說的。後來中共派特使去見馬英九，那是大陸對他的另外一種禮遇。

羅智強接著表示，民進黨那麼高調打紅地毯，當然蔡英文過境紐約有紅地毯，大家才覺得奇怪，民進黨既然那麼重視紅地毯，按照紅地毯的規格，好像可以舖長一點。民進黨自己敲鑼打鼓談規格，才讓大家對這一次訪問期待。

羅智強認為，民進黨看馬英九、蔡英文出訪，看來是用兩個標準，就會發現民進黨沒有什麼胸襟、氣度、格局跟修養，傾盡所有能力能酸就酸。相對而言，國民黨對蔡英文出訪這件事，基本上還是尊重的。