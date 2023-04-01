「桃之笑笑」中壢藝術館親子說唱律動。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

「桃之笑笑」中壢藝術館親子說唱律動。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

音樂評書葉怡均（左）、張士能（右）。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

相聲數來寶段彥希（左）、洪子晏（右）。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

米倉劇場。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

南崁兒童藝術村。（台北曲藝團提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園有「藝」思！桃園市文化局於兒童清明假期，推出一系列傳統戲曲節目，包含今日登場的「桃之笑笑」，4月2至4日的「跟著說唱嘻遊趣」等免費參與活動，希望藉此推廣親子保護文化資產觀念，並打造社區藝文新基地，帶動周邊產業經濟。

系列活動今在中壢藝術館舉行「桃之笑笑-相聲評書小劇場」揭開序幕，透過說唱體驗課程，開發7至15歲青少年與兒童表演潛力，揭開身體、語言、節奏趣味的三角關係，另外安排表演逗趣的相聲及快板演出，感受「語言的Flow」，讓親子們認識與喜愛，下場活動時間在7月1日，前1個月開放登記報名。

4月2日於南崁兒童藝術村、4月3至4日在米倉劇場，分別登場「跟著說唱嬉遊趣」，因應2地建築特色，節目設計也有所不同，兒藝村以「叩叩叩，老師開門」做為前半段主題，結合戶外場域特色，演員以說學逗唱的形式，帶領親子走讀園區裡的各種老房子與小故事，後半段「說書人和他的搞笑神隊友」則以相聲說唱與評書為主線，上演孩子們喜愛的玄奇故事。

在米倉劇場則用「叩叩叩，米倉開門」做為前半段主題，以喜劇小品帶出米倉的歷史背景，透過義賊偷米的有趣設定，帶大家一同穿越時空，後半段則有火爆熱鬧的數來寶、相聲以及北曲獨創的音樂評書表演。觀賞節目免費，2個地方演出前30分鐘發放號碼牌入場、滿座即止。

台北說唱藝術團團長、桃園市無形文化資產列冊追蹤藝師葉怡均表示，盼透過沉浸體驗，觸發對說唱藝術的喜愛，為桃園文化新增一塊傳統戲曲版圖，培養新一代藝文人口，也能藉無形文化資產與有形文化資產的結合，展現傳統藝術與在地歷史建物活力，讓民眾對老房子、老靈魂更有親切感，激起對歷史建築的愛護意識。