35歲男星曾子益出演過多部八點檔，帥氣外型和自然演技深受婆媽粉絲喜愛，去年底他跟劇組告假，飛往香港和外型神似李嘉欣的愛妻程煒筠Jackie舉辦婚禮。不時分享恩愛日常的他，最近在IG開放粉絲你問我答，被問到想娶愛妻的原因，大方吐露內心的想法。

曾子益在IG玩起你問我答的遊戲，寫下：「對我有什麼好奇給您發問」，當粉絲好奇問：「請問你都怎麼維持遠距離戀愛呢？」他認真回覆：「跟擦保養品一樣，想要好，你就會想辦法維持你的美麗」，因此一段戀愛能否長久，跟方法無關，純粹是人的一念之間。

曾子益與老婆Jackie感情很好。(圖/曾子益 IG)

而被問到「對曾太太做過最浪漫的一件事是？」他曬出愛妻靠在懷裡的婚紗照答覆：「就是娶她吧」，接著面對粉絲直球提問：「老婆很漂亮你是外貌協會的嗎？怎麼會想娶你老婆呢？」想不到他大方承認說：「對」，接著浪漫告白：「結婚這種感覺，就是你會知道就是這位了，你就是會知道。」

曾子益在IG公然放閃。(圖/曾子益 IG)

曾子益跟老婆程煒筠Jackie談了5年遠距離戀愛，交往期間僅見20次面，不過兩人感情依舊超好，去年底辦完婚禮後，不時在社群公開放閃，曾子益還特意發文感激老婆體諒演員職業的特殊性：「一個演員的老婆心臟要很大顆，要看著自己老公演吻戲、床戲、毆打戲，我不能說我能體會妳的心情，但是我真的謝謝你包容跟試著體諒我的工作，或者說是正在學習體諒我的工作。」