「Apink」此次3天2夜的台灣行不忘大嗑台灣美食。（羅永銘攝）

恩地（左）和普美開心跟粉絲揮手打招呼。（羅永銘攝）

韓國女團「Apink」暌違5年第7度全員來台開唱，今（1日）晚在新北工商展覽中心舉辦「2023 Apink FANCONCERT [Pink drive] in Taipei」，吸引3000名粉絲到場。她們穿上團名的代表色粉紅戰袍登場，大秀美腿、蠻腰，以2首舞曲〈Dilemma〉、〈Dumhdurum〉炒熱氣氛，夏榮也大秀苦練已久的中文問候台粉：「見到你們我很高興，你們開心嗎？」

此次3天2夜的台灣行，Apink除了頻繁更新IG外，今也和全場分享演唱會前1天到台北後的影片及照片，只見她們品嘗了烏龍茶、牛肉麵、燒賣、蓮霧等台灣美食，南珠甚至到西門町大嗑芒果冰和麵線羹，讓恩地不禁笑喊「我們不愧是吃貨pink」，不過貴為女團，她們也很注重身材，擁有腹肌和背肌的恩地一到飯店就直奔健身房鍛鍊，普美也曬出自己到飯店附設游泳池運動後的浴袍照，但因為這2天氣溫驟降，讓她凍得嘴唇發紫。此外，為與台下Panda（官方粉絲名）拉近距離，夏榮更在房內不斷用翻譯軟體練習中文，讓粉絲感動不已。

活動上當然少不了〈LUV〉、〈NO NO NO〉、〈MR. CHU〉、〈My oh My〉、〈U YOU〉等多首Apink耳熟能詳的歌曲，5人更輪流帶來個人舞台，初瓏與普美小分隊「CHOBOM」唱跳〈Copycat〉，而夏榮、恩地則分別演唱了〈Don't Make Me Laugh 〉、〈Journey For Myself〉，讓粉絲大飽耳福，南珠也表演〈Bird〉展現帥氣的一面。2個多小時的演出中表演共19首歌，也不忘宣傳將在下周三（5日）推出的新單曲〈DND〉，最後以〈Thank you〉感謝台粉12年來不懈地支持，也與全場粉絲大合照，並約定一定會盡快再來台灣，為演唱會畫下完美的句點。她們明離台，班機不公開。