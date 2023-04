「Apink」此次3天2夜的台灣行不忘大嗑台灣美食。(羅永銘攝)

恩地(左)和普美開心跟粉絲揮手打招呼。(羅永銘攝)

韓國女團「Apink」暌違5年第7度全員來台開唱,今(1日)晚在新北工商展覽中心舉辦「2023 Apink FANCONCERT [Pink drive] in Taipei」,吸引3000名粉絲到場。她們穿上團名的代表色粉紅戰袍登場,大秀美腿、蠻腰,以2首舞曲〈Dilemma〉、〈Dumhdurum〉炒熱氣氛,夏榮也大秀苦練已久的中文問候台粉:「見到你們我很高興,你們開心嗎?」

此次3天2夜的台灣行,Apink除了頻繁更新IG外,今也和全場分享演唱會前1天到台北後的影片及照片,只見她們品嘗了烏龍茶、牛肉麵、燒賣、蓮霧等台灣美食,南珠甚至到西門町大嗑芒果冰和麵線羹,讓恩地不禁笑喊「我們不愧是吃貨pink」,不過貴為女團,她們也很注重身材,擁有腹肌和背肌的恩地一到飯店就直奔健身房鍛鍊,普美也曬出自己到飯店附設游泳池運動後的浴袍照,但因為這2天氣溫驟降,讓她凍得嘴唇發紫。此外,為與台下Panda(官方粉絲名)拉近距離,夏榮更在房內不斷用翻譯軟體練習中文,讓粉絲感動不已。

活動上當然少不了〈LUV〉、〈NO NO NO〉、〈MR. CHU〉、〈My oh My〉、〈U YOU〉等多首Apink耳熟能詳的歌曲,5人更輪流帶來個人舞台,初瓏與普美小分隊「CHOBOM」唱跳〈Copycat〉,而夏榮、恩地則分別演唱了〈Don't Make Me Laugh 〉、〈Journey For Myself〉,讓粉絲大飽耳福,南珠也表演〈Bird〉展現帥氣的一面。2個多小時的演出中表演共19首歌,也不忘宣傳將在下周三(5日)推出的新單曲〈DND〉,最後以〈Thank you〉感謝台粉12年來不懈地支持,也與全場粉絲大合照,並約定一定會盡快再來台灣,為演唱會畫下完美的句點。她們明離台,班機不公開。