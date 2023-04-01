新北52歲李姓男子因酒醉而搭計程車返家，沒想到抵達蘆洲的住處後，李男直接把計程車後座吐的一塌糊塗，司機見狀除了收取車費500元外，欲加收1500元的清潔費，沒想到此舉引起李男不滿，兩人當街發生口角；蘆洲警方獲報趕抵現場時，由於李男情緒仍相當激動，因此警方將壓制他上銬帶回派出所保護管束，全案依毀損、傷害及詐欺移送偵辦。

據了解，李男與友人聚餐飲酒後，從台北市中山區長春路搭乘由45歲林姓男子所駕駛的計程車，在今(1)日凌晨3時許抵達李男位在新北蘆洲正和街的住處附近，這時李男又不勝酒力，直接吐在計程車上，導致後座坐墊以及腳踏墊都被嘔吐物搞得一蹋糊塗。

這時李男逕自下車，欲走回住處休息，司機林男見他尚未繳付車費，便上前向李男收取500元車資及1500元清潔費，但李男認為司機收費不合理，雙方頓時發生口角。

蘆洲警方獲報趕抵現場後，雙方還因車資以及清潔費的問題爭吵不休，司機也在拉扯過程中受傷，警方見李男情緒仍相當激動，因此將他上銬帶回保護管束；詢後依涉嫌毀損、傷害及詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

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