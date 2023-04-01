果陀劇場舞台劇《淡水小鎮》31日舉行總彩排記者會，劇中主要演員大秀演技。 果陀劇場2023年創團35週年，此番推出經典劇碼「淡水小鎮」，透過2個家庭平凡的生活片段反映人生真諦，充滿正能量。導演梁志民表示，希望觀眾從「淡水小鎮」重新思考生命與死亡的議題，懂得珍惜當下每分每秒的存在。他直言過去3年表演藝術團體經歷了疫情的嚴重打擊，整個產業甚至一度瀕臨中斷，所以選擇以這齣戲在疫情趨緩的這一年來跟大家見面，希望把劇中小鎮的質樸和溫馨帶給觀眾。
2023年的版本由蔡旻佑和李千娜擔綱男女主角，過去大多演出音樂劇的兩人，這次挑戰舞台劇演出，還是很緊張。李千娜很感謝前輩們在排練期間的指導，她表示黃嘉千會叮嚀她的口條，因為在舞台劇裡每一句台詞都很珍貴。而飾演蔡旻佑爸爸的唐從聖則會提點蔡旻佑演出細節，兩人均表示受益良多。 除了蔡旻佑和李千娜，這次果陀劇場也找來創始團員，同時也是知名音樂人郭蘅祈（郭子）演出，郭蘅祈表示，每回看到節目單，翻到歷年果陀演出的那一頁，都覺得好像是個劇團永遠放在印刷品裡的人，直到有一次遇到梁志民，才成就了這次「淡水小鎮」的合作。
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