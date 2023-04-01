美中科技戰愈趨激烈，隨著禁令擴大，大陸宣布對美光啟動網路安全審查，可能衝擊該公司來自大陸11%的營收。美媒指出，在美中對抗之下，高通面臨的風險比美光更加嚴峻，有64%的營收來自大陸。

美媒彙編數據顯示，比起美光，大陸市場對高通的重要性有過之無不及，營收占比高達64%。且事實上，博通營收有35%來自大陸、英特爾27%、超微22%、輝達21%，都高於美光的11%。

美光是許多科技公司的主要供應商。全球大多電子產品及相關零組件都產自大陸工廠，一旦北京政府擴及其他美國公司，都會威脅到美光的同行，並使供應鏈問題更加惡化。

半導體分析師彭卡爾（Paula Penkal）警告，雖然大陸僅占美光10.8%的營收，但也有向其他公司銷售產品，如果真的有意打擊，不排除擴大影響範圍。

中國網信辦31日公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，網路安全審查辦公室將依「國家安全法」和「網絡安全法」，按照「網路安全審查辦法」對美光公司在中銷售的產品實施網路安全審查。