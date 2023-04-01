中國總理李強1日上午在人民大會堂，和赴華進行正式訪問的新加坡總理李顯龍舉行會談。李強表示，李顯龍是中國人民熟識的老朋友，也是他就任國務院總理後接待的首批外國領導人之一，充分表明中國新加坡彼此對雙邊關關係的高度重視。

李強指出，中新雙方要提升合作的統籌引領力，充分發揮副總理級雙邊合作機制作用，以實質性完成中新自貿協定升級後續談判為契機，推動兩國間更高水平的雙向開放、更高標準的經貿投資政策銜接。要提升合作的創新驅動力，挖掘數位經濟、人工智慧、電子商務等領域合作新潛能，構建人才培養交流、科技企業孵化、聯合研發、產業落地的全鏈條合作模式，助力兩國重要合作項目提質升級。中國願同新加坡持續深化教育、文旅、公共衛生等領域合作，推動兩國人員往來盡快回歸常態。

李強表示，中國始終視東協為周邊外交優先方向，堅定支持東協中心地位，願同包括新加坡在內的東協國家一道，積極推進中國東盟自貿區3.0版建設，推動區域經濟一體化，構建更為緊密的命運共同體。中新兩國一直是經濟全球化和多邊主義的堅定捍衛者，中國願同新加坡共同抵制將經濟問題政治化、泛安全化企圖，攜手維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

據中方發布，李顯龍表示，新中兩國互信深厚。新中全方位高質量的前瞻性伙伴關係定位既反映了新中合作的本質，也體現了給兩國人民帶來的利益，為雙邊關係發展指明了戰略方向。新方願同中方一道，充分用好副總理級雙邊合作機制，拓展金融、數位經濟、綠色發展、糧食安全、城市可持續發展等領域合作，深化陸海新通道與一帶一路倡議對接，密切人文交流，打造雙邊和區域合作樣板，推動兩國關係繼續與時俱進，再上新台階。新方支持中方加入《數字經濟伙伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。

會談後，李強和李顯龍共同見證了經貿、科技、食品、法律、環保、藝術等多項雙邊合作文件的簽署。

李顯龍訪中期間，中新雙方發表《中華人民共和國和新加坡共和國關於建立全方位高質量的前瞻性伙伴關係的聯合聲明》。