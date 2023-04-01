明天是清明節連續假期第2天，交通部預估，國道今日有7條易壅塞路段，最塞的國道5號，南下從清晨開始車多，北上則從下午塞到凌晨舒緩；省道部分則有10餘處路段車多，包括各地區主要幹道、銜接國道路段與各大風景區周圍。

高速公路局預估，明日國道易塞路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城與宜蘭至坪林。

明日車流仍以南下居多，西部國道可在下午2時前陸續舒緩；國道5號南下從清晨6時塞到下午4時，北上則從下午2時塞到凌晨12時左右。

高公局指出，明日國道相關疏導措施包括5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、下午1至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，公路總局估有10多處省道路段車多，上午時段台74線台中環線及台64線中和路段至接國3、台65線土城路段至接國3等路段；下午時段北部台7線大溪~慈湖路段、中部台14甲線霧社~清境路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋路段、南部台26線墾丁路段以及東部台9線花蓮光復、鳳林路段及台11線花東濱海風景地區周邊路段等。