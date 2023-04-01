為防制危險駕車、改裝車橫行影響交通安全及環境安寧，中四警分局結合環保局及監理單位組成「環、警、監聯合稽查小組」大執法，3月30日晚上稽查時短短3小時攔檢到7輛噪音不合格、1輛二次改裝排氣管，皆依法告發。

中市警第四分局於3月30日晚間21時在南屯區易聚集改裝、噪音車輛之重要路段實施攔查取締，短短3小時內共攔檢14輛，7輛噪音不合格、6輛合格、1輛二次改裝排氣管。警方表示，噪音不合格車輛將依噪音管制法第26條規定告發，共計罰鍰1萬9200元，其中更罕見當場查獲非法改裝排氣管（拔除消音塞）2件及無照駕駛2件。

四分局表示，今年累計攔查噪音車並通報環保局計1370件，違規改裝排氣管費用約1-3萬，不僅傷荷包更會影響行車安全及產生噪音，嚴重妨害住戶、店家與民眾安寧，除面臨行政罰鍰外，監理單位及環保局更會召回臨時檢驗；另民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧，可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映，將召回量測噪音，再依噪音管制法查處。