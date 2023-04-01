彰化縣警局3月底展開為期3天的取締違規大型車輛專案勤務。（警方提供）

彰化市中央路3月22日發生大貨車撞死機車女騎士事故，加上彰化縣今年1月至3月已發生4起大型車輛交通事故，造成4人死亡，彰化縣警局遂於3月底執行為期3天的取締違規大型車輛專案勤務，結果短短3天竟有高達339件違規案件，大型車輛違規頻率之高，令人咋舌。

彰化縣警局3月28日起連續3天，針對大型車輛行經道路執行「取締違規大型車輛」專案勤務。雖有駕駛人挨罰後在社群平台提醒同業小心，但經統計，警方3天大執法仍查獲高達339件違規案件，這些違規包括闖紅燈37件、超速112件、超載14件及其他176件（飛散、滲漏、轉彎未依規定等）。

彰化縣警局交通隊分析大型車輛肇事原因，發現問題集中在未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行車先行及違規停車等。該隊強調，大型車輛易有「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故，也常造成嚴重傷亡，大型車輛業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則。

彰化縣警局局長張國雄指出，大型車輛駕駛人行駛中應隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；此外，也提醒民眾看到大型車輛經過時，務必保持安全空間及距離，以保障自身安全。