海軍反潛航空大隊徐姓士官長於3月31日在左營某眷村墜樓身亡，海軍4月1日證實此事。海軍艦隊指揮部表示，對於徐姓士官長墜樓原因，現由檢警調查中，該部同感哀傷與不捨，將全力協助家屬處理相關後事。

檢警初步判定徐姓士官長是墜樓死亡，沒有外力介入。

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