台北市北投區昨發生車禍，大南客運駕駛疑似未保持安全距離，擦撞到前方等紅燈的機車，警方到場後酒測發現51歲的劉姓司機酒測值高達每公升1.33毫克。北市公運處今表示，大南客運發生管理缺失，已重罰業者9萬元，該酒駕司機除了被吊銷駕照，也立刻被解職。

大南客運上個月才獲得「台北市市區公車營運服務指標評鑑獲優等」，台北市長蔣萬安也在交通會報頒發獎狀，1個月後卻有公車司機酒駕。

北市公運業務稽查科長郭献文表示，事後前往大南客運稽查，發現業者在管理上出現2個缺失，第一部分是沒有落實出勤前的酒測，第二部分是沒有管制車輛鑰匙，導致司機不用酒測就可以直接把公車開走。

郭献文說，酒駕就是零容忍，公運處昨天已從重處分，依公路法對業者處以最高金額9萬元罰鍰，劉姓司機則被警方依酒駕肇事、公共危險罪移送偵辦，並且吊銷駕照，大南客運也火速開除肇事駕駛。

郭献文表示，後續會要求大南客運提交改善做為專案報告，近期除了加強稽查各家客運業者，也會通令要求落實出勤管控、車鑰匙管控與車輛管控。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！