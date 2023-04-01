俄羅斯異議人士納瓦尼時常批評俄國政府腐敗，可謂總統普丁的眼中釘，多次遭當局逮捕，前幾年疑遭下毒險些喪命轉赴德國治療，2021年返俄被捕，罪名持續增加，監禁至今。以納瓦尼為主角的紀錄片勇奪今年奧斯卡紀錄長片獎，他在俄國牢房的複製品週五（31日）起在荷蘭展出。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄國政壇反對派的領導人物，2020年8月領導反普丁運動期間疑遭人在飲食摻入蘇聯時期神經毒物「諾維喬克」（Novichok），昏迷不醒，數日後獲莫斯科當局放行送往德國救治。今年獲奧斯卡紀錄片獎的《納瓦尼》（Navalny）就是描述這次攻擊事件與納瓦尼在德國康復過程。

納瓦尼是俄羅斯著名政治犯，持續遭當局監禁，6平方公尺的牢房複製品日前在巴黎開放參觀。

2021年1月，納瓦尼搭機返抵莫斯科機場時被捕，民間多次聲援要求釋放納瓦尼未果，2022年3月他因詐欺與藐視法庭等罪名遭判刑9年，服刑地點是流放營一間單人牢房。這處牢房寬2公尺，長3公尺，複製品現於荷蘭南部的盧夫斯泰因堡博物館（Slot Loevestein Museum）「封口」（"Silenced"）特展展出，持續至2024年2月為止。類似展覽也曾在德國柏林、法國巴黎舉行。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）出席開展儀式時說明納瓦尼的處境：「他不得使用電話，不准家屬會見。任何人都不許見他，除了律師。」

納瓦尼正在俄羅斯流放營坐牢，牢房複製品於荷蘭展出。圖為納瓦尼的發言人亞爾米許。（圖／路透社）

莫斯科當局鎮壓反對勢力過程中，納瓦尼許多重要盟友先後逃離俄羅斯。亞爾米許也在黑名單之列，若返回俄羅斯恐面臨牢獄之災。

亞爾米許說，納瓦尼坐監條件嚴苛，就算以專制政府標準而言也很糟。今年1月納瓦尼發燒數週，但未獲准向他選擇的醫師求診。他的牢房既無通風設備也沒熱水，他長期處於獨自監禁狀態，幾無機會活動筋骨：「此刻他身處於懲戒性質的牢房……安在他頭上的懲戒名目很多，例如，襯衫最上面的扣子沒扣。」她還說，除了一本書、一只馬克杯、一支牙刷，納瓦尼在牢房裡不能有任何私人物品。

展場盧夫斯泰因堡博物館建於14世紀下半葉，16世紀用於關押政治犯，在此坐牢的名人包括荷蘭思想家、國際法鼻祖格勞秀斯（Hugo de Groot，荷文Hugo Grotius）。館長度姆雷斯（Ed Dumrese）說，納瓦尼現今的處境，恐怕比幾百年前盧夫斯泰因堡政治犯還不如：「當年這裡一定很寒冷，但格勞秀斯起碼可以盡情閱讀，他的妻子、孩子都能陪在他身邊。」這場展覽將持續至2024年2月為止。