張惠妹今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）一連在高雄舉辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，張媽媽等家人全程陪伴，男友Sam也愛相隨力挺到底；昨（3月31日）首場演結束，媒體在場外巧遇阿妹男友sam，問起阿妹在台上大秀絕美「鉛筆腿」，其中一套黑色華服前領深V開到肚臍、上圍乳溝全面解禁，辣翻全場，Sam大器誇讚女友：「太性感了！」不吃醋嗎？「怎麼會！這麼好看」，甜蜜放閃。

經紀人陳鎮川透露阿妹前晚唱完下台心情非常好，工作人員在列隊讚嘆她「太美了」，笑得天后合不攏嘴，媽媽和家人也都在後台為她鼓勵；沒想到她一到休息室立刻找工作人員討論造型、音響等需要調整的小細節，且阿妹也覺得自己首場太緊張了，「表現可以更好」，與團隊開了半個小時的會議，才總算回飯店休息。

高雄場擺脫場地限制，「全面解禁」盡情跳起來，尤其尾聲唱到〈三天三夜〉更是High到極限，阿妹背後大螢幕出現「給老娘跳起來」6個字，隨後萬頭攢動狂跳，她笑說：「被全場『跳起來』的畫面嚇到，雖然期待了很久，但太久沒看到這個畫面，全身都起雞皮疙瘩了。」更直言：「這就是我心目中完美的演唱會。」一吐台北場「禁止跳動」苦悶。