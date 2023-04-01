台中市政府警察局烏日分局日前利用警局常訓測驗，由全馬好手警員楊世湛帶領同仁跑步，分局長尤啓南也一同參與跑步測驗。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局烏日分局為了提高同仁運動風氣，日前利用警局常訓測驗，由全馬好手警員楊世湛帶領同仁跑步，讓平常忙於公務的同仁放鬆心情舒壓，共同促進身體健康、增強體能。

楊世湛是馬拉松運動好手，他認為，體力是每位警察的根本，跑步是維持及培養體力相當不錯的運動，所以近年利用休假期間，完成百餘場全馬及多場100公里超級馬拉松。

此次跑步活動，在楊世湛揮動分局「跑跑團」旗幟下，熱愛路跑的烏日警分局分局長尤啓南也一同參與跑步測驗，展現團結一面，同時提振工作士氣及促進同仁間情感的交流。

烏日警分局指出，警察工作繁忙，加上勤務所需大都要日夜輪班，工作繁忙壓力大，三餐不定時，休假因太累就睡覺補眠，缺乏運動。體力的維持、身心健康的照護是所有員警皆需面對的問題及考驗。

尤啓南則表示，運動有益身心健康，路跑活動正夯，鼓勵同仁培養跑步運動好習慣及從事正當休閒活動，可以維持好的體能狀態，也能抒發情緒，又能減重，對於身體健康、心理調適很有幫助。