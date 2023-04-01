【又嘉氣象報報】下周三、四鋒面近 北東漸轉雨 鋒後轉涼

隨著華南雲雨區逐漸遠離台灣，明（2日）起各地將迎接連續4天的好天氣，其中下周一到下周三（4/3~4/5）尤其炎熱，南台灣近山區高溫可能逼近35度，預估下周四（4/6）上班日時變天，受到鋒面、東北季風影響，中部以北、東半部降雨機會提高、雨區範圍較廣，北台灣低溫約17度。

氣象局指出，今晚降雨逐漸趨緩，明日各地普遍多雲到晴，有望陽光露面，僅花東及中南部山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，白天明顯回溫，中部以北及宜花高溫23到26度，其他地區則在26到30度，夜間中部以北及東北部低溫約17、18度，其他地區19到21度。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，預估收假日受到鋒面、東北季風影響，各地轉涼且降雨機率增加。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨，氣象預報員曾昭誠表示，明日到下周三（4/2~4/5）的水氣減少，僅花東山區有午後陣雨，但下周三（4/5）午後鋒面接近，東半部、山區有零星雨勢，入夜北台灣降雨機率增加；下周四、下周五（4/6、4/7）鋒面通過、東北風吹拂，中部以北、東半部降雨機會提高、範圍較廣，下周六（4/8）雨勢才會趨緩。

至於溫度部分，曾昭誠表示，下周一到下周三（4/3~4/5）三天的氣溫都很炎熱，中南部高溫有機會突破30度，近山區甚至可能接近35度左右；下周四（4/6）北部明顯降溫，高溫約在20度上下，中南部也因為雲量增多，下跌到25度，而北部最低溫則是17度。