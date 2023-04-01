越南籍藝人海倫清桃因甜美外表和清新氣質與台灣名模林志玲十分相似，因而有「越南林志玲」的美名，2020年她嫁給第二任老公黃景裕後，過著貴婦般的生活。不過，最近海倫清桃參加節目錄影，竟聽到門口警衛大聲詢問：「關我什麼事嗎」，讓她相當納悶，沒想到真相曝光後，竟是誤會一場，笑壞大批網友。

海倫清桃今(1日)參加節目錄影，沒想到剛找到車位，立刻出現一名警衛，她猜測對方因要跟車內的她講話，就把聲音盡可能放到最大說了一句：「你好」，當下桃子客氣回覆：「你好，我來錄影，娟姐的節目」，警衛卻問道：「管(關)我什麼事嗎？」，當下她口中詢問：「怎麼了嗎？」心裡卻覺得對方的問話很奇怪。

接著警衛說了同樣的話：「關我什麼事嗎？」此時她突然想到櫃台都會問要去哪個部門或哪個節目，因此趕快打開節目通告單，上頭清楚寫著：「桃子你好，我是。。。節目：關我什麼事－陳斐娟，想請問您今天1430有空來錄影嗎？」這才恍然大悟，噗哧笑了出來，並答覆警衛：「是的、是的」，最後警衛告訴她這裡是貴賓的位子，請她挪車到別的地方，才結束這場烏龍誤會。

而海倫清桃也在文末笑說：「『關我什麼事』這句話說出來滿像找麻煩的」，文章曝光後，粉絲紛紛回應：「差點暈倒！哈哈關我什麼事！」、「真的，需要好好的解釋溝通了」、「有眼不識泰山，對美女是這麼說話的嗎？他大概就是這個月薪水領不到吧？」