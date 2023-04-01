秀琴阿嬤(中)揮灑畫筆20年，在市立圖書館南區分館推出圖畫展。（秀琴阿嬤提供／陳淑芬台中傳真）

深居在南投集集鎮的81歲秀琴阿嬤，20年前隨意以彩筆塗抹記錄農耕生活，充滿童趣的生動繪畫，意外被女兒發現，阿嬤盡情揮灑的創作令人驚艷，家人鼓勵阿嬤透過繪畫來表達對生活的觀察及感受，走出素人畫家的全新世界，在市圖南區分館推出「秀琴阿嬤圖畫展」。

小學學歷的阿嬤生活在單純的小鎮，住在河邊小屋耕種迷你小農園，並飼養寵物，20年前隨手以紙筆記錄下生活的點滴及感受，初期畫在日曆紙背上，隨著運用的工具、表現的形式越來越多樣，逐漸走入繪畫的天地，畫出獨特的趣味來。

阿嬤的女兒陳玲媚說，她無意間發現媽媽藏放在桌邊角落的作品，畫風生動、可愛，深具童趣令人驚艷，經追問才知道她已持續作畫很久，都沒向家人提過。

在家人鼓勵下，阿嬤運用各種媒材、顏料與畫紙，盡情揮灑紀錄生活的點滴與感受，包括自然景觀、天色的變化、動物、人物，甚至來訪的朋友身上的衣服花色、天馬行空的聯想等都可成為阿嬤筆下的焦點或主體，隨心所欲的彩筆揮灑出獨特的畫風。

「秀琴阿嬤圖畫展」在台中市立圖書館南區分館自4月1日展至6月30日，作品都搭配解說文字，分享阿嬤的見解與觀察，展現她的情緒、幽默感及赤誠之心。