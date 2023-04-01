薩爾瓦多今天（六）宣布，將免除科技類新創產業的所有稅收，產業範圍涵軟體業者、程式開發、應用程式和人工智慧以及電腦和通訊硬體製造等技術創新相關的所有稅項稅額。

OFFICIAL‼️🇸🇻 El Salvador's President Bukele eliminates ALL TAXES on technology innovations! pic.twitter.com/zlGwCOAkuh — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 31, 2023

據區塊鏈專門媒體cointelegraph.com 1日報導，薩爾瓦多最新頒布現已決定取消所有科技創新的稅收。這一項政策與薩爾瓦多準備建立「國家比特幣辦公室」（ONBTC）是同時開始進行的。

該國是世界上第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，當薩爾瓦多於2021年9月7日將比特幣合法化時，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）認為這項技術可以抵抗通膨和對美元的依賴。在過去的18個月中，薩爾瓦多重新調整了比特幣的投資策略，並在多個場合利用了資本獲利來重建國家。

為了推動技術發展，布格磊決定取消稅收要求。如上個月承諾所言，他今天正式向國會提交了一項法案，有效取消了所有科技創新領域的稅收、財產和資本利得稅。

支持這個政策的是比特幣辦公室，該辦公室是一個監管機構，與比特幣企業和公司進行聯合計劃。根據薩爾瓦多比特幣協會（Asociación Bitcoin de El Salvador）的說法，比特幣辦公室旨在「將該國定位為世界上的技術和經濟強國。」

除了嘗試進行財務復蘇外，布格磊正位重塑薩爾瓦多做出努力，包括促進旅遊業、反恐和建設區域商業中心，全國大掃黑更是逮補了近6萬名黑社會、幫派人士。

2023年初，薩爾瓦多通過立法為比特幣支持的債券提供了法律框架-火山債券（Volcano Bond）個個名字的由來，源自於比特幣城市的位置，該城市將成為一個依賴地熱能源的加幣貨幣挖礦中心，電力來源由附近的孔查瓜火山（Conchagua）火山提供地熱發電。