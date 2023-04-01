前總統馬英九上月27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，而馬英九也表示，此行是為了祭祖，也同時帶了台灣大學生去交流，希望能夠改善目前兩岸的氛圍，但此舉卻引爆兩岸網友的論戰。對此，前立委郭正亮31日就表示，「馬英九願意給和平一個機會、願意冒險被民進黨抹黑，承受巨大的壓力，光是這樣的努力我們就要肯定他」，引發討論。

郭正亮31日在網路節目《風向龍鳳配》中表示，「可以理解大陸網友對馬英九的批評，但我會這樣看馬英九，他認為兩岸非常危險，所以避戰他要做一些事情」，郭正亮也坦言，「馬英九願意給和平一個機會、願意冒險被民進黨抹黑，承受巨大的壓力，光是這樣的努力我們就要肯定他，他是展現了他真實色彩，他對兩岸的完整主張這次都全部的表現出來」。

郭正亮更接著說，「第一個就是兩岸要避戰，一定要有交集的歷史認同；第二個就是民族身份的認同；第三個就是要回到九二共識的基礎」，最後郭正亮也強調，「馬英九沒有現任黨公職，他不能談政策，可是他這一趟的主要使命是和平避戰，他已經把所有該做、該講的都表現出來了」。