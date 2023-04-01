張惠妹今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹一連在高雄舉辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，今晚（1日）第2場狀態依舊滿分，唱完〈偏執面〉後幽默挑釁滿場1.2萬名歌迷情緒說：「昨天第一場真的超嗨，今天出來就有那個感覺了，但還是覺得差了一點點，沒關係時間還很長，你們可能還在害羞，『給老娘跳起來』、10場都給老娘跳起來。」提到很多人都在討論她這次造型很漂亮，阿妹笑說：「不好意思，我是個專業歌手，請大家把注意力放在我的音樂上。」

經紀人陳鎮川透露阿妹昨晚唱完心情非常好，工作人員在後台列隊讚嘆她「太美了」，媽媽等家人也為她鼓勵；沒想到她一到休息室立刻找工作人員討論造型、音響等需要調整的小細節，與團隊開了半小時會議才回飯店休息。

高雄場「全面解禁」盡情跳起來，尾聲〈三天三夜〉更是High到極限，阿妹背後大螢幕出現「給老娘跳起來」6個字，隨後萬頭攢動狂跳，她笑說：「被全場『跳起來』的畫面嚇到，雖然期待了很久，但太久沒看到這個畫面，全身都起雞皮疙瘩了。」更直言：「這就是我心目中完美的演唱會。」一吐台北場「禁止跳動」苦悶。