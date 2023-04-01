甜美女星吳心緹以清新脫俗形象，在廣告中飾演惹人疼愛的「小敏」打開知名度，踏入演藝圈後在戲劇和綜藝都能看到她積極求表現，認真態度讓她相當受到觀眾喜愛。吳心緹今（1日）突然公開大肚照，被瘋猜像是懷孕3個月，引起熱議；沒多久她出面解釋真相，不久前跑去凍卵，大肚是因為水腫，她也有感而發地講述過程中體會到的，更直言求子媽媽們的辛苦是痛到難以想像。

吳心緹在今日愚人節曬出大肚照，肚子大到像是懷孕3、4個月，讓粉絲難以分辨是不是開玩笑，在隔了幾個小時後，她才出面解釋大肚照的真相；吳心緹透露自己前段時間跑去凍卵，更將凍卵形容成「一件超級酷超級勇敢超級成熟的事情」，大肚照是取卵後水腫的狀態。

吳心緹突曬大肚照，引起網友討論。（圖／摘自吳心緹IG）

今年將滿31歲的吳心緹說自己開始擔心未來，又看著身邊朋友們陸續懷孕生小孩，讓她意識到孕育新生命是一件神奇又偉大的事，不過，卻不是她近幾年的目標；她在深思熟慮後，想到5年、10年後想要寶寶卻生不出怎麼辦，才會趁現在把健康的卵子保存下來，將來某一天想要寶寶就不會來不及。

吳心緹隨文也附上接受凍卵療程的影片和事後的狀態，甚至是自己打針，讓人看了佩服又心疼，她也補充說，在完成療程後，深刻體會到求子媽媽們的辛苦，要忍受難以想像的腹脹腹痛，還呼籲各為要對媽媽或老婆好一點。