各縣市首長在去年12月25日宣示就職，而4月4日就是上任滿一百天的日子，一份最新的聲量調查顯示，藍營有高達5名縣市長進入前段班，同時在「社群活躍度」上，經過最新的數據分析，國民黨縣市首長平均4.2，勝過民進黨縣市首長的3.45，顯示目前國民黨支持者熱衷於在社群平台上討論，有助於在選舉關鍵時刻展現動能。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析，從蒐集新聞媒體報導內容，加上網友們自發性在廣義社群平台上的討論聲量，並將「非新聞聲量」除以「新聞聲量」，進一步調查22縣市首長的社群活躍度的表現。結果可以看到，社群討論的方面，國民黨縣市首長平均4.2，勝過民進黨縣市首長的3.45，顯示目前國民黨支持者熱衷於在社群平台上討論。

TPOC更指出，現任南投縣長許淑華的社群活躍度高達8.17，遠超新北市長侯友宜、桃園市長張善政等同黨籍「前段班」縣市首長，而在調查期間中可以發現，許淑華在社群上的主要話題幾乎都來自南投縣第二選區立委輔選，顯示平日經營社群、與粉絲互動所累積的能量，其實在選舉關鍵時刻展現動能非常有幫助，各黨候選人可以對此多著墨。

最後TPOC也說，除了東部及離島縣市的媒體資源不及六都、西部縣市外，非都會選區傳統上仰賴地方「陸戰」組織，可以從過去台中市第二選區立委補選、南投縣第二選區立委補選看到，若是完全只靠「陸戰」策略，並不一定是勝選的保證，而對於想更近一步的候選人來說，經營網路聲量，應投注資源和心力，只要越早投入經營，就有機會搶佔先機。