許多民眾出社會後，就會把以前所學的忘光光，尤其是數學。就有一名父親，偶然看到了自家小學孩子的數學題目，看完卻完全不知怎算，拍下照片PO網抱怨「現在小四就要算這種複雜的算式？」，引起討論，但多數網友看完後都立刻解答出來，直言「考的是邏輯」。

男網友在臉書「爆怨公社」PO出小四孩子的數學題目，只見試卷上題目為「35x125x8=1000xAxB=C，A+B+C的答案是多少」。原PO抱怨：「四年級的功課就要算這種複雜的算式？」，究竟是自己學的年代太久遠，還是現在教學方式完全不一樣了，又或是根本出錯題目？

一名父親PO文抱怨，看不懂小四孩子的數學題目，質疑出的太複雜，但不少網友看完直呼太簡單。(圖／爆怨公社)

但不少網友一看直呼簡單，馬上就算出正確答案：「125x8=1000，所以AxB=5x7=35，A+B+C=5+7+35000=35012，答案是選項3」、「AxB也可以是1x35，但選項中沒有35036，所以答案很明顯」。

更多人反酸原PO：「這種是最基本的邏輯，幾乎不用計算耶」、「建構式數學，考觀察力的」、「先看課本才來評論，國小教的都是課本有的」、「自己看不懂就氣噗噗，教育還是交給專業的，你就負責賺錢好好把小孩養大」、「只能說...邏輯不好就會覺得複雜，就這麼簡單」。

一名現任國小數學老師親回，表示這題考的就是數學四則運算中的交換率概念，但很多孩子即使學了這個數學技巧，還是很少會有人去實際應用在各種計算上，通常都是埋頭跟題目硬幹；很多網友問「學數學以後出社會能幹嘛」，他無奈表示，數學本身不能幹嘛，但如果連這種基本題目都沒辦法套用所學、用簡單邏輯判斷，那就代表以後遇到什麼事都只會埋頭硬幹，數學並非只有加加減減，更多在訓練思考能力與邏輯建立。