捷運東延段進度落後 費鴻泰盼盡早通車

信義線東延到廣慈，自105年開始施工，原定112年完工、113年通車，但現在工程進度落後5％，完工期恐延長1年，立委費鴻泰3月30日安排地方里長與議員前往考察。費鴻泰表示，捷運施工難度高，感謝工程專業團隊人員，但仍期盼能在安全無慮的狀況下，能夠工期盡量趕上，讓居民生活回歸正常，並享受捷運便利。

捷運信義線東延至廣慈園區是費鴻泰在民國91年當副議長時，在台北市議會提案，一直到民國99年，當時的交通部長毛治國，我們爭取的預算東延段總共是1.5公里，當然還有尾軌要到南港的育成公園，整個預算是131億元。

費鴻泰說，未來台北市信義區公所整個搬到這邊來，廣慈園區社會住宅的住戶也都陸續地進駐。台北市信義區有九個里，再加上南港區有九個里，有超過10萬人，都需要搭乘信義線。

信義東延段從105年起施工期，福德街兩側的商家生意受到非常大的影響。費鴻泰雖幫他們爭取房屋稅、地價稅的減少，但對商家而言，他們寧願不要有這樣一個稅的減少，信義區地方上的里長們一直在抱怨施工期太多年了，他們生活真的很不方便，附近商家生意也都沒有了。

費鴻泰安排在3月30日，捷運東延段考察，當天地方的里長們及在地的議員都願意參加。但捷運局說工期要延後一年，當時可以看到在地的兩個里長表情是非常的失望。

費鴻泰說，透過捷運局簡報，發現這個工程很不簡單，一邊是岩石非常的硬，另外一邊像沼澤那樣子的泥巴，施工起來當然是比較困難。但我們很希望在安全無慮的狀況下，能夠工期盡量趕上，因為現在工程進度已經落後了5％。

費鴻泰強調，當天考察有安排至地下站體，深刻瞭解工程人員非常的辛苦，但對地方居民的不便也是感同身受，因為這個地方我常來。我們希望早點通車，希望早點還給店家一個好的做生意環境。