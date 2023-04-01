新加坡總理李顯龍對中國進行6天的正式訪問。4月1日，在中國國務院總理李強和李顯龍共同見證下，中國商務部部長王文濤與新加坡貿工部部長顏金勇共同簽署《中華人民共和國商務部和新加坡貿易與工業部關於宣佈實質性完成中國—新加坡自由貿易協定升級後續談判的諒解備忘錄》，確認實質性完成兩國自貿協定升級後續談判。雙方團隊將繼續文本法律審核、翻譯等後續工作，履行各自國內程序，儘早簽署協定。

該協定是中國在自貿協定實踐中首次採用負面清單模式作出服務和投資開放承諾。雙方在原升級協定基礎上，進一步提高服務貿易和投資開放承諾水準，新增電信章節，並納入國民待遇、市場准入、透明度、數位經濟等高水準經貿規則。雙方還共同確認服務貿易和投資領域開放措施不回撤，以協定方式承諾彼此「開放的大門越來越大」。該協定是中國對接高標準國際經貿規則，擴大對外開放的重要舉措和實際行動。

2008年，中國與新加坡簽署自由貿易協定。2018年，雙方簽署自貿區升級協定，提升貿易便利化、原產地規則、經濟技術合作、電子商務等領域規則水準。2020年12月，雙方對協定再次升級，啟動後續談判，基於負面清單模式推動雙方服務貿易和投資進一步自由化。