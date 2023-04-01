美國陸軍第一支部隊率先部署了高超音速武器，該部隊在3月30日（四）的新聞稿中宣布這件事情。不過原定在3月初計劃進行的一次測試發射，最終未能實施，所以到底能不能射仍然是未知數，但總之是部署了，不落於中俄之後。

US Army deploys new hypersonic weapon https://t.co/Lo57DMzZH8 一方、アメリカ陸軍は極超音速滑空ミサイル「LRHWダークイーグル」の今年秋の実戦配備に向けた移動展開訓練を実施したと発表。ケープ・カナベラルでこの前に実射テストかと騒がれていた件のやつでは・・・ — JSF (@rockfish31) March 31, 2023

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）1日報導，部署始於2023年2月，第一多領域特遣隊 (1st MDTF)第3團第5長程火力營（5-3 LRFB）將長程高超音速武器系統 (LRHW) 從華盛頓州的聯合基地部署到佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral），進行了「全面性的排演」，移防距離近5000公里。

陸軍指出，這次部署演練有包含美國印太司令部、美國戰略司令部、美國陸軍太平洋司令部、陸軍快速能力和關鍵技術辦公室（RCCTO）和第一多領域特遣隊之間的重要指揮和控制聯繫。該營士兵在卡納維拉爾角使用長程高超音速武器系統進行了訓練和操作演練。

「我們的士兵在真實數據下執行真正的任務，產生了實際效果，學習了經驗，增強了準備能力。」

特遣隊指揮官哈靈頓准將（Bernard Harrington）在陸軍新聞稿中表示，「我們正在訓練與戰鬥同步，我們的士兵已經準備好部署和使用這一重要能力。」

RCCTO高超音速武器整合專案經理漢弗萊上校（Ian Humphrey）稱讚了第一特遣隊在建立技術和作戰程序教範方面活得了快速進展，以整合長程高超音速武器系統的能力到美國軍隊中，他表示：「這個部隊已經受過全面訓練，並證明了他們可以遠離基地部署，並直接進入任務。」