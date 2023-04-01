總統蔡英文上月29日出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，並過境美國紐約和洛杉磯，預計在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫公開會面。針對「蔡麥會」，政治大學國關中心研究員湯紹成表示，美國可能陷入一個左右為難的困境當中。

湯紹成1日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，「蔡麥會」可能會讓美國陷入一個左右為難的困境當中，一方面他們覺得，中國大陸的重要性越來越增加，當然必須把台灣的角色降低，甚至像蔡英文這種訪問最好能夠安全度過，也要台灣加以配合。台灣沒辦法，絕對高度配合。

湯紹成接著指出，從這次「蔡麥會」可以看出，美國對中方的打壓力道，其實是非常強烈的，包括晶片、貿易戰、打台灣牌等各種方法。不過現在情況已在改變，美方也知道厲害了，萬一俄烏戰爭再持續惡化，那邊恐會捅出樓子；加上俄羅斯總統普丁也稱「核武的使用並非不可能」，如此一來恐會天下大亂。