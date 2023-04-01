馬英九總統肯定武漢醫護人員，在疫情初期做到很好的控制，說「這不只是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻」。前國民黨台北市議員羅智強表示，如果民進黨知道金銀潭醫院院長張定宇的事績，相信會慚愧自己的批評。

羅智強在臉書指出，張定宇所領導的金銀潭醫院，收容了全世界第一批新冠肺炎的患者，他帶領醫護人員，承擔著生命的風險，從患者支氣管採集「肺泡灌洗液樣本」送檢，為治療研究和疫情防控贏得先機。

而張定宇跟霍金一樣，都是漸凍人患者（所以他走路會一跛一跛的）。他做事很急，曾經說過：「我的終點不可能走得太遠，我想把時間用足一點，把它用好」。羅智強問民進黨的朋友，「你們聽了不感動嗎？」

羅智強提到2020年他為小明發聲的時候，承受著整個民進黨排山倒海的壓力，但現在街講時，會有民眾會走過來鼓勵他，「羅智強，小明的時候，幸好還有你敢說話！」

羅智強奉勸民進黨一句，政治是不能牴觸人性的，陳時中就是一個例證！