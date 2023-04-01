為了避免重蹈晶片荒覆轍，美國推出高達520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，用來補貼在當地生產或研發半導體的廠商，然而近期卻傳美國設下許多條件，包括利潤抽成、繳交公司運作數據等，引起一陣譁然。對此，前立委沈富雄31日就表示「台積電也沒那麼笨，台灣人能進到台積電的都鬼頭鬼腦，這些事情老早就想到了」，引發討論。

而台灣半導體產業協會（TSIA）上月30日舉行會員大會，晶圓代工龍頭台積電董座劉德音接受媒體採訪被問及美國晶片法案時，他直言無法接受部分條件限制，強調會持續與美國政府溝通，避免台灣廠商受到負面影響。

沈富雄31日在網路節目《少康戰情室》中表示，「台積電是台灣的護國神山，對美國來講，起碼也是護國的小山頭，因為比較他國力、武力的大，台積電相對的重要性就比較小」，沈富雄也提及，「但是現在問題是台積電被迫去美國的話，跟他商談協定的，不是民間團體，是跟全世界第一大國，所以這是一個非常不對稱的協定」。

沈富雄更說，「這些條件都是後來補上的，原先沒講，現在機密要讓你知道、要分潤、買庫藏股一大堆事情都要同意，台積電光成本就不符合了，還給我搞一堆」。沈富雄更認為，「台積電也沒那麼笨，台灣人能進到台積電的都鬼頭鬼腦，這些事情老早就想到了，要怎麼對付他雖然沒有辦法完全照自己的意思，但至少不是100％的訝異」，沈富雄最後更指出，「所以美國已經沒招了，看能夠要多少，美國是可以一路不停的加條件」。