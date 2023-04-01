樂天桃猿去年季中選秀首輪選進的捕手宋嘉翔擔綱開幕戰先發蹲捕任務，以18歲253天之齡打破開幕戰最年輕出賽、先發球員，也在7局上敲出生涯首轟，好表現也獲得總教練曾豪駒肯定，給他打了一百分的成績，明天桃園主場開幕戰將繼續先發蹲捕。

宋嘉翔此役攻守兩端都有不錯表現，面對「黃衫軍」領導投手群僅被敲6支安打、失1分，自己在攻擊端也有表現，7局上從德保拉手中敲出中職生涯首安，延續球隊攻勢。

曾豪駒賽後給宋嘉翔打了滿分的成績，「他這麼年輕可以站在這個場上，整場跟投手配合、攻擊面也都有做到我們給予他的期待，明天當然會繼續先發，讓主場球迷歡迎他。」

生涯初先發就是在開幕戰，宋嘉翔表示，實際上場比賽跟自己想像差不多，「因為去年總冠軍戰有來就知道球迷會很多，告訴自己專注當下、帶領好投手。剛下場蹲捕心情是開心的，前幾天練球也有針對對方打者做配球。」

首安球宋嘉翔想獻給從小到大一路支持他打球的爸媽，今天爸媽也有到場見證自己初亮相，他也提到，雖然曾總給自己打了滿分的成績，但還是有許多進步空間，「跟投手多討論，在打擊區上還要多熟悉對手。」