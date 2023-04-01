中國新聞網1日報導，新加坡總理李顯龍3月27日起，展開對中國大陸為期6天正式訪問。新加坡國立大學東亞研究所助理所長陳剛受訪表示，李顯龍此訪行程安排頗有考量，傳遞出兩個訊號：一是希望加強同中國的聯繫；二是面對複雜多變的國際形勢，堅持區域合作，展示對中國所提出的一系列區域和全球倡議的重要支持。

李顯龍是訪華最多的外國領導人之一，此次是他時隔四年，再次來到中國大陸。

近年來，中星雙邊經貿合作不斷提升，數據表現頗為亮眼。據中國外交部網站統計，2013年起，中國連續9年是新加坡最大貿易夥伴國，新加坡則連續多年成為中國最大新增投資來源國。2022年中星雙邊貿易額為1151.3億美元、同比增長22.8％。

3月27日，李顯龍抵達廣州，走訪自動駕駛科技公司，並試坐自動駕駛小巴，隨後會見在華新加坡人，了解他們的生活狀況。

訪問期間，李顯龍說，新加坡與中國的整體關係非常好，中國正在推進下一個發展階段的新政策，新加坡期待與中國的關係能「更上層樓」。

陳剛表示，廣州是中國面向東南亞開放的重要門戶城市，作為南方重要的經濟中心之一，與新加坡的聯繫一直非常密切。李顯龍到訪廣州，「反映了希望進一步作為溝通中國與東南亞國家之間重要橋梁的作用，也反映了新加坡對於積極參與粵港澳大灣區建設的意願。」

3月30日，李顯龍出席海南博鼇亞洲論壇2023年年會開幕式致詞呼籲亞洲各國，應繼續促進中國和區域國家間的經濟合作和友好關係，同時深化彼此間的合作。

對此，陳剛表示，博鼇亞洲論壇已舉辦多年，在推動亞洲經貿合作方面，發揮越來越重要的作用，是中國進一步開放的門戶。李顯龍出席這一論壇，是對中國所提出的一系列區域和全球倡議的重要支持。

陳剛舉例，過去十年，「一帶一路」倡議取得很大成效，成為沿線國家經濟發展的重要動力，也促進了全球化和區域化發展。它的基本理念包括踐行多邊主義，重視基礎設施建設、環境保護、數位經濟等。這一倡議，在世界範圍內得到了廣泛認同。

陳剛指出，一方面，中國和東南亞國家的經貿合作發展迅速，東亞經濟一體化進程在《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)生效後不斷加速。但另一方面，由於地緣政治緊張、貿易保護主義抬頭及逆全球化的發展態勢，地區和平繁榮和一體化進程受到挑戰。為此，李顯龍希望各國實現和解與合作，緩解緊張局面，推動區域一體化發展。

在本屆博鼇亞洲論壇年會開幕式上，李顯龍也明確表示，「歡迎中國繼續開放經濟，並樂見中國繼續對多邊主義和區域合作給予支援，期待各方能更積極地為區域和全球的發展與繁榮做出貢獻，讓亞洲和世界受惠。」

陳剛認為，中國現在已是全球第二大經濟體，中國式現代化為世界經濟的增長提供了重要動力。與此同時，很多國家陷入中等收入陷阱，經濟多年陷入停滯，而中國式現代化也為這些國家、尤其是亞非拉國家，提供了可供參考的發展模式。