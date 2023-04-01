SBL本季總戰績排行榜暫居領先的台灣銀行，1日對決彰化柏力力，台銀一度在第四節擁有10分領先，眼看就要帶走勝利，卻遭到柏力力頑抗，並在比賽終了前兩分鐘被追近至只差2分，但台銀主將張家禾此時殺出，他連拿4分助球隊鎖定勝局，台銀最終以66比60拿下第四階段首勝。

「家禾在關鍵時刻跳出來，幫助球隊打下勝利！」台銀總教練陳國維強調，一度認為第四節取得兩位數領先就該奪勝，但球隊專注力跑掉的問題本季不斷發生，才遭對手追回，他期許球員臨場表現能更穩定，更將目標鎖定接下來的階段能拿下第一。

台銀三人得分達兩位數，洋將瑪哈尼19分，致勝功臣張家禾15分，陳侑昫挹注11分；柏力力則以洋將布依德25分、11籃板最為搶眼，蔣浩偉12分、黃建智10分。

本季前兩階段都拿下第一的裕隆納智捷，第三階段卻落到墊底，來到新竹展開第四階段力求振作，首戰遭遇強敵台灣啤酒，憑藉射手吳季穎下半場猛轟17分、包括5個三分球的帶領下，以87比69大勝台啤，為第四階段打出漂亮的開門紅。

吳季穎全場18分，洋將夏普25分、17籃板；台啤洋將倪克斯攻下28分、18籃板，也是全隊唯一得分達兩位數球員。