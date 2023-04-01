由屏縣府主辦的「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，第一天計有逾20萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，第一天計有逾20萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，第一天計有逾20萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，第一天計有逾20萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府主辦的「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，首日由金曲及金音獎樂團輪番上陣，從早嗨到晚、一連11小時不間斷，且演出還沒開始就已吸引遊客入場搶周邊商品，第一天計有逾20萬人次朝聖，在清明連假首日嗨爆墾丁大灣。

「四月不到墾丁追音樂枉少年！」縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是台灣獨立音樂的聖地，甚至許多外國朋友都會專程來到墾丁瘋音樂，近年屏縣府舉辦台灣祭，在碧海藍天下打造健康清新的音樂環境，讓年青朋友可以盡情享受音樂，不少人年初就相揪預訂好房間，恆春半島蛋黃核心區一房難求，暢旺疫情後的商機。

鄞鳳蘭說，雖然台灣祭才邁入第3年，但樂迷好評如潮，今年特別提升規模，活動從原來的2天延長至3天，舞台也由3個增加至5個，128組樂團輪番上場，滿足樂迷的期待，其中首度登場的大灣舞台是所有舞台裡最chill的場域，各式輕鬆入門的曲風樂團演出外，還規畫了來自台日合作的ACG Idol演出，讓整個舞台的多元性超乎想像。

縣府表示，活動是早上11點展開，但不到8點就有人湧入會場，排隊搶購周邊商品的人龍一直不間斷，工作人員忙到手軟，而5大舞台一路開唱到晚間10點，樂團接力演唱讓數萬樂迷現場熱情投入，期間更有三人足球趣味活動舉行，會場各區滿滿人潮熱鬧非凡。

縣府強調，台灣祭2日、3日還有更多精彩樂團演出，無法前來參加的民眾，也可以透過台灣祭粉絲頁及三立YouTube等平台線上直播，一同欣賞精彩的表演。