知名披薩品牌近年推出香菜、肉圓等特殊口味，深受大眾喜愛，今(1日)適逢愚人節，也應景開賣限定款「零傷害披薩」，中間挖空的設計掀起網路討論，納豆(林郁智)跟女友依依買一個來吃，並發文寫下：「？？？」，逗樂一票網友。

納豆曬出一支影片，只見有人遞披薩給坐著的他，納豆打開後露出一臉困惑的表情，問道：「什麼意思，這壞掉了喔？為什麼，餡不見了耶」，這時對方才跟他說：「這是愚人節披薩」，但納豆仍不可置信說道：「騙人，真的假的，這真的是愚人節的吧？」對話相當逗趣。

納豆看到零傷害披薩相當傻眼。(圖/納豆 FB)

此外，女友依依也很喜歡披薩，在納豆曬出的照片中，可看到他跟依依一人一手拿著披薩兩端，見到「零傷害披薩」比兩人的臉還要大，小倆口露出開心、搞怪的表情，有人詢問依依：「起司圈好吃嗎？」依依也給出肯定答覆：「好吃！」給予正面評價。

星友唐玲、廖苡喬均感到很有趣，分別寫下：「好可愛，愚人節快樂」、「看起來很好吃耶，啊哈哈哈哈」，另外粉絲們則留言笑喊：「別玩，趁熱吃」、「今天剛好愚人節快樂！」、「感覺沒負擔的披薩」、「太好笑了吧」、「我也被騙了%%#%」、「納豆哥要少吃一點」、「還真的買，好可愛」、「好妙的披薩」。