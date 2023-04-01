陶子（左）今為黃明志演唱會站台力挺。（粘耿豪攝）

黃明志今（1日）首度攻蛋舉辦「大飛機世界巡迴演唱會 」，常有驚人之舉的他，嘉賓人選絞盡腦汁，今邀陶晶瑩合唱〈十個男人〉上演18禁戲碼，找來穿著巨型假陽具造型內褲的肌肉猛男同台，尺度炸裂，滿場歌迷看得情緒亢奮，瞄到猛男內褲的陶晶瑩也不斷羞喊「我是個媽媽、是個良家婦女」，虧黃明志只有在台灣才能這樣挑戰尺度。

黃明志不僅安排猛男同台，還拿油給陶晶瑩，要她在猛男身上抺油、吃小鮮肉豆腐，沒想到她不僅應黃明志要求在猛男胸上塗油，還將油塗在猛男內褲的假陽具上，全場觀眾興奮尖叫聲連連。此外，黃明志還率16名露出屁股蛋的辣妹唱跳演出，並在台上脫衣換裝，他自嘲大家應該不想看他脫衣服，身旁辣妹們隨後脫掉衣褲，全身上下僅穿比基尼，再次抓緊滿場觀眾目光，無厘頭作風吸引歌迷進場搶看，票房9成粗估收入2250萬。

他今穿機長服站在舞台上方由燈飾組成的「大飛機」造型高台，現身嗨唱〈飆高音〉揭幕，看到近滿場歌迷支持，黃明志感動致謝，不改幽默說：「台北站結束後還會去很多不同城市，除了北京、就是沒有北京。」接著問現場有沒有大陸歌迷，沒想到台下立刻有人高舉大陸國旗，黃明志興奮邀全場合照紀念，「大家手舉起來，你要舉中指也可以」。

不僅邀請陶晶瑩站台，黃明志還安排神秘蒙面女歌手合唱〈一起飆高音〉、〈玻璃心〉，令人詫異的是，女歌手直到離場都沒有公布身份，創下登上小巨蛋演唱卻無人知曉的嘉賓前例。此外，黃明志也邀請坐在貴賓席的柯文哲合唱〈你不認識我〉，沒想到柯文哲竟唱到破音，最後唱不下去趕緊揮手示意不再繼續，逗笑所有人。

演唱會尾聲，黃明志感謝爸媽專程從大馬來台支持，他感性細數出道以來的心路歷程，即便面對許多挫折與不認同，爸媽仍一路支持陪伴，氣氛溫馨為演唱會畫下完美句點。