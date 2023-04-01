從《我愛黑澀會》出道的女星鄭靚歆，因在《全明星運動會4》表現出色，備受外界關注，今（4月1日）是愚人節，她公開認愛，並曬出和女友的親密合照，透露兩人「從朋友變房客、工作夥伴，到現在發展升級成愛人」。

鄭靚歆在社群發文，甜蜜放閃「現在的我，每一天都很滿足，謝謝你讓我知道可以這麼幸福」，並透露兩人從朋友變房客、工作夥伴，到現在成愛人，還開玩笑說偶爾仇人，讓她直呼「緣分真的真的很奇妙」。

她也附上親吻女友額頭的閃照，而她的女友是德國正妹Aky采熙，Aky也在社群公開兩人親吻的照片，並甜蜜告白「我因為妳才了解幸福是什麼意思，妳改變我的世界，跟妳在一起總算讓我真正找到自己，我永遠都想跟妳在一起，謝謝妳。」

網友見狀都紛紛送上祝福，而鄭靚歆的美魔女媽媽胡文英，也大方留言「絕配」、「充滿粉紅泡泡」，相當支持女兒的新戀情。鄭靚歆13歲以黑澀會美眉「冰冰」出道，之前就公開出櫃，她也表示不會刻意隱藏，「這是很自然的事，隱藏反而讓別人更想追問，我就像一般人一樣活著啊。」